Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM Пассажирские автотранспортные перевозки в России переживают существенное падение по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил заместитель генерального директора «Агентства автомобильного транспорта» Николай Виблый, передает 16 апреля корреспондент ИА REGNUM.

«Спад составляет 70−80%», — сказал Виблый, уточнив, что речь идет в первую очередь о перевозке пассажиров. Тогда как международные перевозки со многими странами вовсе прекращены, межрегиональные также существенно сократились.

«Что касается перевозки грузов, то затруднения определенные есть ввиду того, что иностранные производители частично не работали, не отпускалась продукция, у нас тоже на карантине организации находятся, поэтому спад перевозок в общем-то есть, но в большинстве своем больше страдает пассажирский транспорт, где максимальное падение перевозок на международных и межрегиональных маршрутах», — заявил он.