Липецк, , 15:19 — REGNUM В Липецкой области 83 предприятия приступили к пошиву защитных масок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Перечень предприятий региона, которые оперативно перепрофилировались с различных видов деятельности на пошив одноразовых и многоразовых масок в период распространения коронавирусной инфекции, опубликован на официальном сайте Минпромторга России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также Липецкая область получила из федерального центра 200 тысяч многоразовых масок. Их направили в аптеки сети Липецкфармация для розничной продажи.

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