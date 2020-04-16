Архангельск, , 15:12 — REGNUM В седьмой городской больнице Архангельска выявлена пациентка с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Пациентка попала в медучреждение с пневмонией. Положительный тест на коронавирусную инфекцию был получен в региональной лаборатории Роспотребнадзора, он считается официально подтверждённым.

В связи с регистрацией случая новой коронавирусной инфекцией 13 медиков больницы помещены в обсерватор, еще семеро сотрудников терапевтического отделения находятся дома на самоизоляции. Все тесты пациентов отделения — отрицательные.

Выписка и прием больных в стационаре приостановлены, больницу на карантин пока не закрыли.