Москва, , 15:12 — REGNUM Москвичи, проходящие лечение от коронавирусной инфекции в больнице, могут бесплатно пристроить своих домашних животных в государственную зоогостиницу. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба комитета ветеринарии Москвы.

Если во время лечения хозяина в больнице за животным некому ухаживать, питомца можно бесплатно разместить в зоогостинице государственной ветеринарной службы Москвы. Для этого медицинские или социальные работники должны позвонить в Московскую станцию по борьбе с болезнями животных и сообщить о заболевшем коронавирусом владельце животного. Специалисты заберут питомца в течение полутора часов с момента звонка.

Затем животное осмотрят ветеринары, владелец оформит заявление о направлении питомца в зоогостиницу. В заявлении можно указать представителей, которые смогут забрать животное в любой момент. «Домашнему питомцу можно будет передать корм в промышленной упаковке и любимые игрушки, которые можно дезинфицировать. Узнать о самочувствии питомца можно будет круглосуточно по телефону», — сообщили также в комитете.