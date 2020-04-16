Волгоград, , 15:10 — REGNUM Пациенты, у которых подтвердился коронавирус 16 апреля, госпитализировали в две больницы Волгограда. О новых случаях заражения рассказали в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе 16 апреля коронавирус подтвердили у 11 человек: четыре зарегистрированы в Волгограде, по два случая в Палласовском и Кумылженском районах, по одному — в Жирновском, Дубовском и Новониколаевском муниципальных районах. Пациенты, мужчины и женщины в возрасте от 43 до 71 года, госпитализированы в клинические больницы №№ 3 и 5 Волгограда. Из них после контакта с заразившимся COVID-19 выявлены четыре человека, трое мужчин приехали с работы в Москве и ещё четверо волгоградцев обратились к врачу, почувствовав недомогание.

Круг лиц, с которыми контактировали новые пациенты, определён, граждан изолировали и поместили под медицинское наблюдение.