Уфа, , 15:10 — REGNUM Режим самоизоляции в Башкирии продлевается как минимум до конца мая. Об этом 16 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.

По его словам, главам муниципалитетов необходимо настроиться самим и настроить жителей на долгий режим самоизоляции.

«Эти меры непопулярные, но они необходимые», — сообщил Радий Хабиров.

По его словам, в апреле и мае республика будет работать в этом режиме.

«Дай бог, если так, если мы еще дальше в лето не уйдем», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выявили 191 случай заражения коронавирусом.

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