Мариуполь, ДНР, , 15:08 — REGNUM В Мариуполе, который находится под контролем Украины, открытие нового магазина собрало огромную толпу, сообщил ресурс 0629.com.ua.

В магазин попытались одновременно зайти около 200 человек, многие из них были без масок. Люди игнорировали призывы полиции соблюдать дистанцию.

Выяснилось, что многих людей привлекли не скидки, объявленные в честь открытия, многие пришли «на праздник», поскольку им надоело находиться дома.

По информации украинских СМИ, карантин на Украине могут продлить до 11 мая, поскольку Пасха и майские праздники могут негативно отразиться на эпидемиологической обстановке.

Читайте также: На Украине могут продлить карантин из-за коронавируса