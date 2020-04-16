Москва, , 15:01 — REGNUM Коронавирусная инфекция могла распространиться на территории КНР раньше заявленного. Об этом заявила 16 апреля главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава РФ Елена Малинникова в ходе онлайн-собрания «Науки о жизни» на тему «Коронавирус — глобальный вызов науке».

По её словам, есть предположение, что коронавирус нового типа распространился в Китае раньше, чем были сделаны официальные заявления о первых случаях заражения.

Он отметила, что говорить о замедлении темпов распространения коронавируса пока рано. Подтверждённых случаев в мире уже более 2 млн.

«Единственное, что радует — лёгкие случаи составляют 95%», — сказала Малинникова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Малинникова связала резкий рост выявленных случаев заражения в России с нарушением режима самоизоляции в первую неделю после того, как он был объявлен.

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