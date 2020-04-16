Екатеринбург, , 15:17 — REGNUM Свердловские медики обследовали 37 тысяч 808 жителей региона на новый коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

С начала февраля 2020 года было проведено 44 тысячи 887 исследований на наличие заразы. Только за последние сутки медики проверили ещё 2 тысячи 440 жителей, для чего провели 2 тысячи 449 исследований проб.

Свердловская область входит в пятерку субъектов РФ по числу исследований, занимая четвёртую позицию после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, по данным штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 111 случаев заражения коронавирусом. Выписано 47 человек.

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