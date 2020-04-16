Тбилиси, , 14:55 — REGNUM Глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе 16 апреля призвал сограждан для спасения жизней людей не посещать в этом году церкви на Пасху. Обращение он сделал в эфире телеканала «Рустави 2».

«Мне трудно к этому призывать, я впервые делаю подобное заявление: не ходите в церкви, Бог нам это простит, так как выживет больше грузин», — сказал Гамкрелидзе.

По прогнозу директора центра, эффект от массового посещения церквей будет заметен через пять дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Грузинская православная церковь и правительство Грузии пришли к соглашению, что прихожанам будет разрешено посещать пасхальные службы, если будут нарушены ограничения режима чрезвычайного положения, введенные для профилактики распространения коронавируса. Тем, кто решит посетить ночную службу, придется приходить в церковь до 21:00, а выйти из-за комендантского часа получится только после 6:00.

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