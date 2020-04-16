Киев, , 14:52 — REGNUM Власти Киева начали масштабную проверку людей, въезжающих в город. Об этом сообщило 16 апреля издание Strana.ua.

По данным журналистов, на блокпостах, оборудованных на Броварском шоссе и на Бориспольской трассе, сотрудники полиции выборочно останавливают автомобили, а медики измеряют температуру водителя и пассажиров. В результате под Киевом образовались огромные пробки.

Журналисты отмечают, что измерение температуры проводится очень формально — медик тратит на трёх человек порядка пяти секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине зафиксировали 4161 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, из которых 397 случаев — за минувшие сутки.

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