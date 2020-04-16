Махачкала, , 15:13 — REGNUM Семнадцать человек в Дагестане с подозрением на заражение коронавирусом нового типа или уже подтвержденным диагнозом находятся в реанимации центра инфекционных болезней в Махачкале. В их числе 10-месячный ребенок, сообщили ИА REGNUM 16 апреля в пресс-службе минздрава республики.

На сегодняшний день в Дагестане зарегистрировано 154 случая заражения коронавирусом, инфекцию выявили в том числе у 14 детей. Девять человек в республике с подтвержденным диагнозом выздоровели и выписаны из больницы.

К настоящему времени в Дагестане официально зафиксировано три случая смерти человека с коронавирусом — 9−10 апреля умерли женщины 81, 62 и 58 лет. Сегодня стало известно о смерти еще трех человек с подозрением на COVID-19, в том числе 27-летней беременной женщины, но факт их заражения коронавирусом еще официально не подтвержден.

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