Ташкент, , 14:43 — REGNUM Водитель автомобиля «ВАЗ-2102» насмерть сбил велосипедиста на улице Фаровон в Ташкенте, сообщили 16 апреля в следственном департаменте при МВД Узбекистана.

13 апреля водитель наехал на велосипедиста, который пересекал дорогу. В результате этого пострадавший скончался в больнице. Следственный отдел при ОВД Бешарыкского района Ташкента возбудил уголовное дело по ч. 2, ст. 266 УК Узбекистана («Нарушение правил безопасности движения, повлекшее смерть человека»).

Отметим, подозреваемым по ч. 2, ст. 266 УК Узбекистана грозит до семи лет лишения свободы с лишением определенных прав.

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