Москва, , 14:52 — REGNUM Россия вполне может догнать и даже перегнать Италию по числу заразившихся коронавирусом. Об этом 16 апреля заявил заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

«В первую очередь надо понимать, что противоэпидемиологические мероприятия должны проводиться комплексно, неуклонно, не должно задней передачи включаться… они должны опережать волну развития эпидемии», — сказал Семёнов.

По его словам, на эти «грабли» наступили много стран. При этом Россия долгое время находилась в преимущественном положении — развитию эпидемии в стране «шло с опозданием».

«Сейчас времени на раскачку нет. Надо не повторить итальянский опыт, надо неуклонно вводить ограничительные мероприятия. Иначе мы можем не то что Италию догнать, но и перегнать. В силу субъективных и объективных причин оптимизировать это не успели, и я надеюсь не успеют. Но мы пока по краю проскакиваем. В Роспотребнадзоре в 2004 году было 130 тысяч человек, сейчас 65 тысяч. Роспотребнадзор буквально перегружен работой», — заявил Семёнов.

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