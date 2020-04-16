Москва, , 14:44 — REGNUM В марте закупки товаров первой необходимости и длительного срока хранения носили панический характер и сопровождались распространением в соцсетях фотографий пустых полок и длинных очередей в магазинах. Сейчас нет причин ожидать дефицита продуктов питания ни в Москве, ни в России, заявила корреспонденту аналитик компании «Крибрум» Кристина Семеновых, комментируя возможное введение продуктовых карточек.

«К концу марта, после неоднократных заявлений со стороны торговых сетей о достаточном запасе продовольствия, паники на тему дефицита продуктов в повестке почти не осталось, а «пустые полки» и компульсивные покупки «гречки и туалетной бумаги» стали обсуждаться преимущественно в юмористическом ключе.

Тема возможного введения продуктовых карточек присутствует в соцсетях в фоновом режиме, локальные всплески интереса пользователей отмечались в качестве реакции на заявления представителей власти (предложение заморозить цены на продукты питания).

При этом возможность введения продуктовых карточек рассматривается пользователями, скорее, как мера поддержки малоимущих граждан, а не как способ предотвратить дефицит продуктов.

В настоящее время аудиторию соцсетей больше беспокоит дефицит медицинских масок и некоторых лекарств в аптеках, нежели продуктов питания», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столице не планируют вводить продуктовые карточки.

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