Симферополь, 16 апреля 2020, 14:56 — REGNUM Власти Крыма предоставляют местным предпринимателям, арендующим имущество, которое находится в госсобственности республики, отсрочку по оплате за май — июнь до 20 декабря этого года. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксёнов, сообщили 16 апреля в пресс-службе правительства РК.
Отсрочка арендной платы не распространяется на жилые помещения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее для крымских предпринимателей, арендующих недвижимость, которая находится в республиканской собственности, отменили арендную плату за апрель.
Читайте ранее в этом сюжете: Предпринимателям Крыма разрешили не платить за аренду госсобственности