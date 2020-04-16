Симферополь, , 14:56 — REGNUM Власти Крыма предоставляют местным предпринимателям, арендующим имущество, которое находится в госсобственности республики, отсрочку по оплате за май — июнь до 20 декабря этого года. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксёнов, сообщили 16 апреля в пресс-службе правительства РК.

«За период аренды с 1 мая 2020 года по 30 июня 2020 года арендатору предоставляется отсрочка по арендной плате, которая подлежит уплате до 20 декабря 2020 года», — указано в документе.

Отсрочка арендной платы не распространяется на жилые помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее для крымских предпринимателей, арендующих недвижимость, которая находится в республиканской собственности, отменили арендную плату за апрель.

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