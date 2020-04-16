Липецк, , 14:39 — REGNUM В Липецкую область прибыла новая партия многоразовых масок — 200 тысяч штук. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Маски будут продавать в аптеках сети Липецкфармация, у которой по всему региону в общей сложности 115 аптек: 34 в Липецке, 10 в Ельце, а также от двух до шести пунктов в каждом муниципалитете.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области 16 апреля подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе было выявлено 96 случаев, 74 человека находятся на лечении.

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