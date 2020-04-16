Москва, , 14:38 — REGNUM Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден попросил российские власти на три года продлить ему вид на жительство в РФ. Об этом сообщил 16 апреля адвокат американца Анатолий Кучерена.

Кучерена отметил, что документы на продление вида на жительство переданы в миграционные органы. Вид на жительство Сноудена в РФ истекает в апреле этого года, сказал он «Интерфаксу».

Как сообщало ИА REGNUM, Сноуден, которому в США предъявили обвинения в шпионаже и хищении государственной собственности, в 2013 году получил временное убежище в России. В 2014 году ему предоставили трёхлетний вид на жительство, который в 2017 году был продлён на такой же срок.

Читайте также: Сноуден сравнил свою жизнь в России со ссылкой

Читайте ранее в этом сюжете: Эдвард Сноуден хочет продлить вид на жительство в России