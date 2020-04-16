Тбилиси, , 14:44 — REGNUM Ночная пасхальная служба Грузии в этом году может пройти в режиме онлайн. Такое заявление 16 апреля сделала министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе, сообщает грузинское Общественное телевидение.

«У нас довольно позитивная динамика в плане переговоров с церковью, это обязательно надо отметить. Кроме того, священнослужители сами призывают прихожан остаться дома», — сообщила журналистам Тикарадзе.

Он отметила, что этот вопрос должен быть решен в течение двух следующих дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Грузинская православная церковь договорилась с властями страны, что в предстоящую Пасху прихожане будут допущены на богуслужение, несмотря на введенный из-за коронавируса режим чрезвычайного положения. При этом священнослужители должны будут обеспечить соблюдение на богослужениях рекомендаций минздрава.

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