Москва, , 14:34 — REGNUM Третий стационар для лечения коронавирусной инфекции открылся в сети «РЖД-Медицина» на территории Москвы. Об этом 16 апреля сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Стационар открыт на базе клинической больницы имени Семашко в Люблино. Всего в трёх железнодорожных больницах, по словам председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, 1190 мест.

«Вступает в ряды для борьбы с коронавирусом большой отряд медицинских работников стационара «Российских железных дорог», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.