Тбилиси, , 14:32 — REGNUM

Министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе представила населению страны мобильное приложение о COVID-19, которое, по ее словам, защитит граждан от заражения коронавирусом.

По ее словам, мобильное приложение было создано в сотрудничестве с австрийскими коллегами и доступно для всех желающих, которые могут скачать его по ссылке с сайта министерства или специальной страницы https://stopcov.ge/.

По информации министра, с помощью этого приложения каждый владелец мобильного телефона сможет получить информацию о результатах собственного тестирования на коронавирус и узнать, заражен он или нет. Для этого достаточно ввести в специальное поле свой персональный номер, получить код и затем ввести его, после чего на телефон придет соответствующая информация.

Приложение предупредит владельца о нарушении так называемой социальной дистанции, об инфицировании людей, с которыми он находился в социальном контакте. В этом случае он также получит инструкцию о дальнейших действиях.

Министр пояснила, что созданное австрийской стороной приложение полностью соответствует законодательству Грузии и адаптировано к грузинской реальности.

По последним данным с сайта https://stopcov.ge/, в Грузии на 16 апреля фиксируется 336 случаев коронавируса, но министр здравоохранения не исключает, что их число к концу месяца может возрасти до 2 тысяч в случае развития положительного сценария и до 4 тысяч в случае перехода к массовому распространению вируса.