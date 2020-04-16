Сиэтл, США, , 14:47 — REGNUM Первая в мире испытательница экспериментальной вакцины от нового коронавируса Дженнифер Халлер гордится, что помогла в этой важной разработке. Об этом сообщает The Telegraph.

Халлер участвовала в испытаниях в Сиэтле, штат Вашингтон. После того, как ей была введена вакцина, у нее наблюдалось повышение температуры и боли в руке, продолжавшиеся в течение второго дня испытаний.

44-летняя участница тестирования вакцины считает, что вся процедура проходит как стандартная прививка от гриппа.

Несколькими днями ранее ВОЗ предупредила, что в ближайший год вакцины от коронавируса не будет.