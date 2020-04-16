Ярославль, 16 апреля 2020, 14:32 — REGNUM 16 апреля в Ярославле подняли в воздух картину художника Васи Ложкина «Изыди, вирус окаянный!» Об этом в социальных сетях рассказал один из участников акции, телеведущий Сергей Муканов.
Вертолет «Робинсон-44» для акции предоставил предприниматель из Костромы Андрей Шелестов. Организатором акции выступила ресторатор Юлия Самсоненко.
Полет состоялся на высоте около 100 метров, все участники были в масках. Картину «Изыди, вирус окаянный» живущий в Ярославле Вася Ложкин представил в конце марта в своих социальных сетях. Фотографию произведения он прокомментировал так:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Ярославской области уже состоялся полет против вируса. Епископы Ярославской митрополии подняли в воздух чтимую Казанскую икону.