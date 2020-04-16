Москва, , 14:30 — REGNUM Эксперимент с дистанционным обучением пора останавливать, считает депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.

«Считаю, что эксперимент с дистанционным обучением нужно останавливать. Власти каждого региона должны сейчас принять решение либо о дате открытия школ (если в регионе нормальная эпидемиологическая обстановка, а такие в стране есть), либо о досрочном завершении учебного года с включением непройденного материала в учебную программу следующего года», — отметил Ионин в соцсетях.

Он обратил внимание на то, что многие зарубежные страны пошли по этому пути.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, нынешнее дистанционное обучение вызвало шквал негодования как у родителей и школьников, так и у самих учителей.

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