Рязань, , 14:30 — REGNUM Благотворительную акцию в поддержку детей из малообеспеченных семей, находящихся на самоизоляции, провели в Рязанской области. Школьникам подарили компьютеры для дистанционного обучения, сообщили 16 апреля в пресс-службе регионального министерства образования и молодёжной политики.

Технику получили дети из Полянской школы-интерната Рязанского района, которые воспитываются в многодетных малообеспеченных семьях. Благотворительную акцию организовали в региональном министерстве образования и молодёжной политики вместе с сотрудниками компании-агрегатора для заказа такси. Компьютеры везли и передавали с соблюдением санитарных правил и профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Среди получивших технику — семьи с 10 приёмными детьми, те, кто воспитывают детей-инвалидов или пострадали от пожара.