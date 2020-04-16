Москва, , 14:30 — REGNUM Никаких оснований ожидать дефицита продовольствия в Москве и в стране в целом в перспективе ближайшего года нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор New Riga Finance Club, к. э. н Василий Коновалов, комментируя возможное введение продуктовых карточек.

«Россия — нетто-экспортер продовольствия, а мировой платежеспособный спрос снижается, так что, скорее, производителям грозит затоваривание рынка.

И, возможно, для их поддержки правительству придется провести интервенции на рынке зерновых и ряда других продовольственных товаров, пополнив государственные запасы.

Внутри же страны спрос на продовольствие сейчас, вероятно, снизится. Это произойдет и в силу падения доходов части населения, и ввиду закрытия предприятий общественного питания», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столице не планируют вводить продуктовые карточки.

Читайте также: Власти Москвы считают неактуальным введение продовольственных карточек