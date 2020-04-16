Москва, 16 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Никаких оснований ожидать дефицита продовольствия в Москве и в стране в целом в перспективе ближайшего года нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор New Riga Finance Club, к. э. н Василий Коновалов, комментируя возможное введение продуктовых карточек.
Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столице не планируют вводить продуктовые карточки.
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