Махачкала, , 14:28 — REGNUM В Дагестане неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции, которые пытались остановить его машину для проверки. Ответным огнем мужчина был ликвидирован, сообщили ИА REGNUM 16 апреля в пресс-службе МВД России по республике.

Инцидент произошел 16 апреля около 04:45 на автодороге Мамедкала — Хучни в Табасаранском районе. Полицейские попытались остановить подозрительный автомобиль «ВАЗ-21 014» без госномеров, в ответ из салона машины последовали выстрелы в сторону стражей порядка из оружия неустановленного образца.

Ответным огнем злоумышленник был убит, его личность устанавливается. Жертв и пострадавших среди правоохранителей нет, служебная машина получила семь пулевых пробоин.

В салоне «ВАЗ-21 014» в ходе осмотра были обнаружены автоматическое оружие, самодельное взрывное устройство, мобильные средства связи и полиэтиленовый пакет с порошком белого цвета. Все изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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