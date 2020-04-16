Прага, , 14:22 — REGNUM В Чехии за прошедшие сутки впервые с 22 марта не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19, сообщили в минздраве страны.

«В среду никто в Чехии от заражения COVID-19 не умер. Это произошло впервые с 22 марта», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Чехии Милош Земан заявил, что в стране нужно продлить режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за пандемии коронавируса.

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