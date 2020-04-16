Стокгольм, , 14:26 — REGNUM Все больше детей и подростков начинают дистанционно учиться, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Однако это также может иметь свои негативные последствия для детей, нуждающихся в дополнительной поддержке со стороны общества. Поэтому создатели мобильного приложения Albert теперь предлагают бесплатную помощь по изучения математики. В Швеции ситуация с образованием сейчас выглядит неоднозначной: с одной стороны, учащиеся старших возрастов находятся на дистанционном обучении, с другой — ученики помладше продолжат физически посещать школьные учреждения. Об этом 16 апреля сообщила шведская газета Aftonbladet.

В то же время многие дети, которые получают дополнительную поддержку в школе, например, когда дело доходит до изучения такого предмета, как математика, рискуют быть практически брошенными, если им придется учиться дистанционно. Поэтому основатели приложения Albert решили предложить бесплатное обучение для желающих.

«Чтобы не останавливать учебный процесс в Швеции больше, чем это необходимо, мы даем семьям возможность продолжить учебу из дома с помощью приложения Albert. Если вы зарегистрируетесь, оно автоматически будет бесплатным до дальнейшего уведомления. Мы хотим как-то выйти из сложившейся ситуации и отложить ежемесячную платную подписку, пока ситуация (прим.: с коронавирусом) не улучшится», — заявил менеджер по маркетингу Albert Николас Риветто.