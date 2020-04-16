Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM После массовой вспышки коронавирусной инфекции в хостеле для трудовых мигрантов в деревне Новосергиевка в Ленинградской области, в регионе начат рейд по всем общежитиям и отелям для приезжих рабочих. Об этом 16 апреля сообщила председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновницы, в настоящее время общая ситуация в деревне Новосергиевка, где была зафиксирована вспышка заражения новой коронавирусной инфекцией среди мигрантов, ситуация в хостеле, где проживают зараженные, взята под особый контроль регионального управления Роспотребнадзора.

Большая часть заболевших мигрантов, по официальным данным, трудились на реконструкции торгового комплекса «Икеа», место работы остальных пока устанавливается.

«В связи с этим, губернатором Ленобласти (Александром) Дрозденко было приручено проверить все хостелы и общежития на территории Ленинградской области», — пояснила Астратова.

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Напомним, массовое заражение мигрантов новой коронавирусной инфекцией в хостеле в деревне Новосергиевка Ленинградской области привело к возбуждению уголовного дела. Инфекция выявлена у 123 человек.

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Рядом с хостелом развернут палаточный госпиталь на 88 коек. Все пациенты будут находиться под наблюдением специалистов Всеволожской клинической межрайонной больницы. На постоянной основе в полевом госпитале будет работать фельдшер, а врачебная бригада в ежедневном режиме будет осматривать всех постояльцев.

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