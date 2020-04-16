Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM Жительнице Екатеринбурга Наталье Б. выписали штраф в 30 тысяч рублей за фейковый комментарий о новом коронавирусе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Горожанка написала в конце марта 2020 года в социальной сети «ВКонтакте», что в Нижний Тагил якобы уже привезли заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это не соответствовало действительности.

Женщина признала свою вину и сказала в своё оправдание, что опубликовала фейк, чтобы в городе соблюдали карантин. Но Железнодорожный районный суд не признал данное обстоятельство смягчающим.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области также введено наказание за нарушение режима самоизоляции. Физические лица могут получить до 5 тысяч рублей штрафа.

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