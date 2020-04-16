Екатеринбург, , 14:12 — REGNUM Авиаокмпания «Уральские авиалинии» вывезла 152 гражданина Узбекистана из Екатеринбурга в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Для эвакуации трудовых мигрантов был выполнен специальный рейс. Самолёт приземлился в Ташкенте 15 апреля в 20:00 по местному времени.

Ранее мигранты находились в Центре временного содержания иностранцев. Полёт состоялся после вмешательства свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой и МИД России, а также Генерального консула Республики Узбекистан в Екатеринбурге и свердловского губернатора Евгения Куйвашева.