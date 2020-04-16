Иерусалим, , 14:16 — REGNUM Качество психиатрической помощи в Израиле ухудшилось на фоне вспышки коронавируса, а ощутимый эффект от такого ухудшения может проявиться уже в ближайшее время, полагает председатель Израильской ассоциации психиатров доктор Цви Фишель. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По мнению Фишеля, до миллиона жителей страны могут оказаться среди тех, кому потребуется психиатрическая помощь по вине эпидемии. Сейчас обращение к психиатру в Израиле затруднено из-за карантина, но Фишель предлагает все-таки начинать уже сейчас, чтобы не столкнуться с еще худшими последствиями.

По мнению доктора, во избежание серьезных последствий нынешней ситуации следует организовать психиатрическую помощь в режиме дистанционного лечения.