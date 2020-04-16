Лондон, , 14:13 — REGNUM 99-летний ветеран британской армии, который на прошлой неделе начал скромный сбор средств для Национальной службы здравоохранения, неожиданно для самого себя собрал миллионы фунтов в течение нескольких дней. Его историю рассказало издание The Guardian.

Семья Тома Мура использовала социальные сети, чтобы помочь ему получить пожертвования для поддержки медицинских работников, испытывающих особую нагрузку во время пандемии коронавируса. Ветеран, таким образом, хотел поблагодарить врачей и медсестер, которые заботились о нем, когда он сломал бедро. Мур ходит с помощью ходунков по своему небольшому саду, и хочет сделать 100 кругов до 30 апреля, когда ему исполнится 100 лет — этой акцией он обращает внимание на переживаемые британскими медиками трудные времена.

Его семья, помогая ему открыть сбор средств, думала, что с трудом удастся собрать тысячу фунтов, на которую изначально нацеливалась кампания. Но инициатива ветерана явно поймала общественное настроение в момент национального кризиса. За несколько дней более 250 тысяч человек пожертвовали 8 млн фунтов стерлингов (10 млн долларов), среди них — знаменитости, коллеги-ветераны, работники здравоохранения и многие другие британцы. Приглашенный на телевидение ветеран Второй мировой войны говорит, что полученный на его призыв ответ оказался «совершенно не от мира сего».