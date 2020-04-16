Москва, , 14:06 — REGNUM Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, врач Леонид Рошаль считает, что Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом, об этом он заявил во время пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной работе волонтеров акции #МыВместе.

«В плане прогноза — я не гадалка, я не специалист-инфекционист. Я просто доктор, я вижу эти цифры, которые есть. Думаю, что мы подходим к пику», — сказал Рошаль.

Также, по его словам, все, что делается в России по подготовке к возможному дальнейшему развитию пандемии, делается правильно, делается фактически максимально.

Первые случаи заболевания COVID-19 на территории России были зафиксированы в конце января. Сейчас число зараженных превысило отметку в 27 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 16 апреля в России зафиксировано 27 938 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 232 человека умерли, 2304 — выздоровели. Большая часть заражений приходится на Москву.