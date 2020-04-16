Женева, Швейцария, , 14:04 — REGNUM Нынешний момент не является хорошим для прекращения финансирования Всемирной организации здравоохранения. Об этом сегодня, 16 апреля, в ходе брифинга заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

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Он напомнил, что доля США составляет около 15% бюджета организации или порядка $400 млн, и выразил надежду на продолжение финансовой поддержки ВОЗ со стороны США.

«Соединенные Штаты на протяжении очень длительного времени поддерживали ВОЗ, и я очень рассчитываю, что это продолжится в будущем», — сказал Клюге.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент США Дональд Трамп принял решение приостановить финансирование всемирной организации здравоохраненияю. Глава Белого дома считает, что ВОЗ «не справилась со своей основной обязанностью» в борьбе с инфекционным заболеванием. Трамп обвинил ВОЗ в совершении смертельных ошибок и «сокрытии информации о распространении коронавируса».

Китай выразил серьёзную обеспокоенность таким решением Трампа, заявив, что подобными действиями США ослабит потенциал ВОЗ и подорвёт международное сотрудничество в области борьбы с эпидемией, что затронет все страны мира, в том числе Соединённые Штаты.

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