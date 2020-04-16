Ташкент, , 14:04 — REGNUM Продовольственную помощь в объеме 131 тонны и стоимостью $400 тыс. доставило в Узбекистан агентство США по международному сотрудничеству (USAID), сообщили в посольстве США в Ташкенте.

Гуманитарную помощь планируется распределить по 144 учреждениям здравоохранения, детским домам и психиатрическим больницам. Помощь состоит из сушеных овощей и бобовых.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта США поставили в Узбекистан тест-системы для выявления коронавируса. Отмечалось, что данные тесты планируется использовать для создания узбекистанских аналогов.

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