Уфа, , 14:09 — REGNUM Всех пассажиров авиарейса из Таиланда могут поместить по прибытию в изолятор в Уфе, если на борту самолета хоть у одного человека будет наблюдаться температура. Об этом 16 апреля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.

По его словам, в противном случае в Башкирии может образоваться дополнительный очаг коронавируса. Ведь каждый прилетающий начнет контактировать со своей семьей и может заразить окружающих.

«Я склоняюсь к тому, чтобы они пошли в изолятор. Мы создадим им там нормальные условия для жизни», — отметил Радий Хабиров.

На заседании правительства сообщили, что 17 апреля ожидается прибытие граждан из Бангкока через Казань и Уфу. При этом жителей Башкирии прибудет 62 человека, и еще 35 пассажиров из других регионов. В основном это жители Пермского края и единичные жители Оренбурга и Челябинска.

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