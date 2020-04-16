Стокгольм, , 14:04 — REGNUM Инспекция по здравоохранению и уходу (IVO) в настоящее время планирует осуществлять надзор за всеми домами престарелыми в Швеции после тревожных сообщений по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией. Такое решение явилось ответом на возросшее недовольство граждан, связанное с низким уровнем предоставление медицинских услуг старикам. Об этом 16 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«IVO планирует осуществлять некую форму надзора в секторе ухода за пожилыми людьми по всей стране», — заявила представитель Инспекции Мария Бьёрклунд.

Частично из-за риска заражением коронавируса в настоящее время, действительно, в учреждениях по уходу за стариками не наблюдается присутствия государственных инспекторов.

Тем не менее, журналисты Sveriges Radio в своей статье подчеркнули, что надзор за частным бизнесом в этой сфере сейчас можно осуществить другими способами — с помощью информационных технологий или даже по обычному телефону.