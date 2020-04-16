16 апреля 2020 | Время чтения 3 мин

Территория Сайлюгемского национального парка Олег Кугаев © ИА REGNUM

Олег Кугаев, , 14:42 — REGNUM Когда заезжаешь в район Кош-Агач Горного Алтая, окончательно превращаешься в песчинку на фоне массивных гор и просторных степей. Прикинуть расстояние от одной точки до другой становится проблематично из-за большого обзора: видно далеко, а объекты вокруг огромные, нетренированный взгляд всегда ошибается.

Въезд в район Кош-Агач Олег Кугаев © ИА REGNUM

Стоянка чабана Олег Кугаев © ИА REGNUM

Природа в районе поселка Кош-Агач уникальна тем, что находится на стыке относительно влажной Сибири и сухого климата Монголии. Как следствие, большую часть площади занимают высокогорные тундры. Тут практически нет деревьев. А температура зимой падает до — 50 градусов.

Климат в этом районе резко-континентальный. Может накрыть снежным облаком — и тут же ярким солнцем Олег Кугаев © ИА REGNUM

До заката весь скот должен быть на стоянке Олег Кугаев © ИА REGNUM

И есть в этих землях люди, которые обошли тут все вдоль и поперек и могут точно сказать, куда идти, сколько это займет времени и какими лучше тропами воспользоваться. Чабаны живут здесь очень давно.

Район Кош-Агач Олег Кугаев © ИА REGNUM

На территории есть места, где визуально непонятно — лето, или осень, или зима. На фото чабан на лошади в -50 зимой Олег Кугаев © ИА REGNUM

Загон для скота на стоянке чабана Олег Кугаев © ИА REGNUM

Вообще, первые свидетельства присутствия человека на этих землях зафиксированы в 7−9 вв. н. э., в основном на долинах рек Чаган-Бургазы и Саржематы, и все они относятся к древнетюркскому периоду. В СССР все земли принадлежали колхозу и после распада плавно перешли в собственность чабанам, а они уже передавали их своим сыновьям, которые до сих пор пасут тут свой скот.

До заката весь скот должен быть на стоянке Олег Кугаев © ИА REGNUM

Чабан идет смотреть, где его стадо Олег Кугаев © ИА REGNUM

А в 2003 году родилась идея создать на этой территории заповедник для охраны аргали и снежного барса, численность которых резко падала. Пять лет шли упорные переговоры с чабанами, все были против уходить со своих земель. Статус заповедника не позволяет вести сельскохозяйственную деятельность на его территории. В итоге родился национальный парк Сайлюгемский, его статус разрешает пасти скот, но заниматься рыбалкой и охотой уже нет. Это чабанов вполне устраивало.

Эркин готовится перегонять скот на зимнюю стоянку Олег Кугаев © ИА REGNUM

Ягнята в кошаре Олег Кугаев © ИА REGNUM

Зимой молодых ягнят держат либо дома, либо в закрытом помещении загона Олег Кугаев © ИА REGNUM

Работы у чабана много. Основная — это следить за отарой, чтобы не поели дикие соседи: иногда хищные птицы уносят ягнят, но главные любители полакомиться домашним скотом — это волки, их всегда хватает.

Стадо баранов пасется около стоянки Олег Кугаев © ИА REGNUM

Жена чабана приглядывает за стадом, пока муж уехал в село Олег Кугаев © ИА REGNUM

Хоть охота и запрещена на территории парка, у многих есть зарегистрированное оружие, чтобы отпугивать волков. Убить волка сложно — это хитрый и умный зверь. Его нужно выслеживать не один день, для этого чабаны вызывают специальных охотников из деревни.

Волки намного чаще нападают на диких баранов аргали, чем на домашний скот, который охраняют чабаны Олег Кугаев © ИА REGNUM

В деревне же в большинстве случаев у чабана есть второй дом, там живет его семья — жена и много детей. Большая семья — это не просто приятно, а экономически выгодно: все друг другу помогают, и это очень важно. Сам чабан бывает в нем не часто, спускаясь раз в месяц за едой и топливом. А осенью, когда скот нагуляет жир, идет его продажа, чтобы детей одеть-обуть и отправить на учебу.

Стоянка семьи Абуловых. Олег Кугаев © ИА REGNUM

Любовь Сергеевна Абулова Олег Кугаев © ИА REGNUM

Только что родившихся козлят держат дома, чтобы те не замерзли Олег Кугаев © ИА REGNUM Основной вид топлива — это кизяк, высушенный навоз Олег Кугаев © ИА REGNUM

Абулова Любовь Сергеевна родилась и живет в горах Олег Кугаев © ИА REGNUM

Но есть семьи, которые живут только в горах, а подросших детей отдают либо в школы-интернаты, либо родственникам из деревни. Горы дают им все что нужно, и покинуть их даже мысли не возникает.

Клушицы, красноклювые альпийские вороны, слетелись на празднования Нового года Олег Кугаев © ИА REGNUM

Чабаны пасут яков, баранов, лошадей и коров Олег Кугаев © ИА REGNUM

Любовь Сергеевна с мужем 40 лет назад Олег Кугаев © ИА REGNUM Место, где ловит телефон, практически священно Олег Кугаев © ИА REGNUM

Утро на кордоне в нацпарке Сайлюгемский Олег Кугаев © ИА REGNUM

Единственное, что дефицит общения с людьми — остается, и удовлетворить его можно на алтайский Новый год Чага-Байрам. Его организовывает нацпарк прямо в горах, со всех стоянок съезжаются чабаны, проводят обряды, общаются, танцуют, делятся информацией. А после возвращаются к себе на стоянку, к своим баранам, коровам, якам и той жизни, в которой они чувствуют себя сильными.

В этом году погода была ветреной и солнечной одновременно Олег Кугаев © ИА REGNUM

Чабаны съезжаются на праздник на живых и железных конях Олег Кугаев © ИА REGNUM

Катание с горки: обязательно нужно покататься на снегу, чтобы очиститься духовно и физически Олег Кугаев © ИА REGNUM

Разжигание ритуального костра шаманами Олег Кугаев © ИА REGNUM

Гости на празднике смотрят концерт Олег Кугаев © ИА REGNUM

Сайлюгемский нацпарк пригласил творческие коллективы для празднования Чага-Байрам Олег Кугаев © ИА REGNUM

Сайлюгемский нацпарк пригласил творческие коллективы для празднования Чага-Байрам Олег Кугаев © ИА REGNUM

Потанцевать под живую музыку в горах удается один раз в год Олег Кугаев © ИА REGNUM Куреелей – хоровод Олег Кугаев © ИА REGNUM

Камчы согоры — соревнования с плеткой или выбивание плеткой деревянных бабок, чтобы очистить себя от «груза» уходящего или ушедшего года Олег Кугаев © ИА REGNUM

Соревнование сотрудников нацпарка и чабанов Олег Кугаев © ИА REGNUM

К вечеру все разъезжаются по своим стоянкам Олег Кугаев © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Позирующие газели и черепахи-спринтеры Узбекистана: заметки фотографа