Олег Кугаев, 16 апреля 2020, 14:42 — REGNUM Когда заезжаешь в район Кош-Агач Горного Алтая, окончательно превращаешься в песчинку на фоне массивных гор и просторных степей. Прикинуть расстояние от одной точки до другой становится проблематично из-за большого обзора: видно далеко, а объекты вокруг огромные, нетренированный взгляд всегда ошибается.
Природа в районе поселка Кош-Агач уникальна тем, что находится на стыке относительно влажной Сибири и сухого климата Монголии. Как следствие, большую часть площади занимают высокогорные тундры. Тут практически нет деревьев. А температура зимой падает до — 50 градусов.
И есть в этих землях люди, которые обошли тут все вдоль и поперек и могут точно сказать, куда идти, сколько это займет времени и какими лучше тропами воспользоваться. Чабаны живут здесь очень давно.
Вообще, первые свидетельства присутствия человека на этих землях зафиксированы в 7−9 вв. н. э., в основном на долинах рек Чаган-Бургазы и Саржематы, и все они относятся к древнетюркскому периоду. В СССР все земли принадлежали колхозу и после распада плавно перешли в собственность чабанам, а они уже передавали их своим сыновьям, которые до сих пор пасут тут свой скот.
А в 2003 году родилась идея создать на этой территории заповедник для охраны аргали и снежного барса, численность которых резко падала. Пять лет шли упорные переговоры с чабанами, все были против уходить со своих земель. Статус заповедника не позволяет вести сельскохозяйственную деятельность на его территории. В итоге родился национальный парк Сайлюгемский, его статус разрешает пасти скот, но заниматься рыбалкой и охотой уже нет. Это чабанов вполне устраивало.
Работы у чабана много. Основная — это следить за отарой, чтобы не поели дикие соседи: иногда хищные птицы уносят ягнят, но главные любители полакомиться домашним скотом — это волки, их всегда хватает.
Хоть охота и запрещена на территории парка, у многих есть зарегистрированное оружие, чтобы отпугивать волков. Убить волка сложно — это хитрый и умный зверь. Его нужно выслеживать не один день, для этого чабаны вызывают специальных охотников из деревни.
В деревне же в большинстве случаев у чабана есть второй дом, там живет его семья — жена и много детей. Большая семья — это не просто приятно, а экономически выгодно: все друг другу помогают, и это очень важно. Сам чабан бывает в нем не часто, спускаясь раз в месяц за едой и топливом. А осенью, когда скот нагуляет жир, идет его продажа, чтобы детей одеть-обуть и отправить на учебу.
Но есть семьи, которые живут только в горах, а подросших детей отдают либо в школы-интернаты, либо родственникам из деревни. Горы дают им все что нужно, и покинуть их даже мысли не возникает.
Единственное, что дефицит общения с людьми — остается, и удовлетворить его можно на алтайский Новый год Чага-Байрам. Его организовывает нацпарк прямо в горах, со всех стоянок съезжаются чабаны, проводят обряды, общаются, танцуют, делятся информацией. А после возвращаются к себе на стоянку, к своим баранам, коровам, якам и той жизни, в которой они чувствуют себя сильными.
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