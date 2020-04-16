Алма-Ата, Казахстан, , 13:51 — REGNUM Массовые мероприятия в Алма-Ате отменили до 1 июля 2020 года. Об этом 16 апреля заявил глава города Бакытжан Сагинтаев на онлайн-встрече с представителями СМИ и общественностью.

«Ничего проводить не будем. Посмотрим, как дальше будет продолжаться», — сказал градоначальник. По его словам, администрация изучает мировой опыт применения ограничительных мер — каждая страна и даже город исходят из ситуации на местах.

Сагинтаев добавил, что вокруг города планируется сформировать санитарный пояс, который предотвратит «импорт коронавируса» в Алма-Ату.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 апреля некоторым компаниям Алма-Аты разрешили открыться в условиях карантина. Планируется запустить промышленные предприятия, строительные компании и магазины, офисы нотариусов и одно отделение центра обслуживания населения.