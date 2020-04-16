Москва, , 13:51 — REGNUM Люблинский суд Москвы отложил прения сторон по делу «Нового величия» на 7 мая из-за коронавируса, сообщили 16 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Сегодня судебное заседание по делу «Нового величия» не состоится. Следующее заседание состоится 7 мая в 14.00», — сказал собеседник агентства.

Ранее 23 марта прения уже переносились из-за коронавируса.

Согласно постановлению Верховного суда РФ, с 19 марта по 30 апреля из-за угрозы распространения коронавируса суды рассматривают лишь безотлагательные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, по делу проходят восемь фигурантов: Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов.

Им инкриминируется совершение преступления предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и участие в нем»).

По версии следствия, целью созданного обвиняемыми сообщества «Новое величие» был захват власти в России.