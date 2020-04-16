Мадрид, , 13:50 — REGNUM В Испании за сутки скончался 551 пациент с COVID-19, пишет El Pais со ссылкой на данные Минздрава.

Таким образом, общее число умерших в стране с начала пандемии возросло до 19 130. Число зараженных выросло до 182 816 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чилийский писатель Луис Сепульведа, госпитализированный в конце февраля в результате заражения коронавирусом, скончался на севере Испании.

Читайте также: В Испании от COVID-19 скончался чилийский писатель Луис Сепульведа