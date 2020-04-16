Мадрид, , 13:45 — REGNUM Более 500 летальных случаев, связанных с заражением коронавирусной инфекцией, зарегистрировано в Испании за сутки, заявили 16 апреля в министерстве здравоохранения страны, сообщает Le Parisien.

По данным ведомства, за сутки в стране скончались 551 человек, в результате чего общее число пандемии в Испании составляет 19 тыс. 130 человек. Хотя этот показатель выше, чем накануне, он в целом сравним с показателями смертности за прошедшие дни.

Кроме того, за сутки в стране выросло число заразившихся, которое составляет 182 тыс. 816 человек. На 15 апреля этот показатель составлял 177 тыс. 633 выявленных случая.