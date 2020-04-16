Махачкала, , 13:47 — REGNUM Три пациентки с положительным тестом на коронавирус нового типа скончались в Дагестане с 15 по 16 апреля. Все они проходили лечение в Республиканском центре инфекционных болезней, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Среди скончавшихся 27-летняя беременная женщина из города Хасавюрта, которую 15 апреля вертолетом доставили в инфекционную больницу в Махачкале в тяжелом состоянии. Спасти пациентку не удалось. Срок ее беременности в опертшабе не уточнили.

К настоящему времени в Дагестане зарегистрировано 154 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Девять человек выздоровели, шесть пациентов скончались. Три предыдущих случая смерти были зафиксированы 9−10 апреля.

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