Минск, , 13:42 — REGNUM На этой неделе министерство здравоохранения Белоруссии ожидает получить пробную партию экспресс-тестов на антитела к COVID-19. Об этом сегодня, 16 апреля заявил начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц министерства Александр Пацеев.

По его словам, после получения экспресс-тестов будет отработан алгоритм работы с ними. Он сообщил также, что только после этого будет разрешено повсеместное использование таких тестов.

Напомним, ранее Александр Лукашенко анонсировал производство в Белоруссии вакцины, позволяющей эффективно бороться с COVID-19. Объявление об успехах планировалось сделать сегодня, 16 апреля во время послания президента народу и Национальному собранию. Однако накануне дата выступления была перенесена на неопределённый срок без указания причин, а минздрав не комментирует ход работ над вакциной.

Читайте на эту тему: Коронавирус в Белоруссии: удастся ли скрыть масштабы катастрофы

Минздрав Белоруссии информировал, что по состоянию на 16 апреля в республике от COVID-19 умерло 40 человек, а численность инфицированных выросла до 4204. Александр Лукашенко считает, что эпидемии в Белоруссии нет, а есть «коронапсихоз». ВОЗ и Всемирный банк прогнозируют скорое наступление пика роста инфицирования в постсоветской республике.

Также читайте в новостях: В Белоруссии выявили 476 новых случаев заражения коронавирусом