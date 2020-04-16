Москва, , 13:44 — REGNUM В связи с распространением нового коронавируса в Москве приостановили все ремонтные работы на дорогах, кроме «ямочного» ремонта. Об этом 16 апреля сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Такой вид ремонта дорог относится к аварийным, так как «это прямая угроза безопасности дорожного движения», — сказал Бирюков. Остальные виды работ, в том числе нанесение разметки, приостановлены до особого распоряжения.

Отменены также работы по городскому благоустройству и высадке деревьев и кустарников, субботники.