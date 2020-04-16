Ташкент, , 13:38 — REGNUM Хокимият (администрация) Ташкента запустила горячую линию для оказания психологической помощи жителям города, сообщили 16 апреля в пресс-службе администрации столицы Узбекистана.

Отмечается, что для жителей Ташкента стала доступна профессиональная помощь психологов-волонтеров. В сообщении подчеркивается, что психологи не принимают заявки на доставку продуктов первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ташкенте на время карантина планируют запустить горячую линию по приему жалоб жителей столицы, недовольных работой сотрудников правоохранительных органов.

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