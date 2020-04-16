Ставрополь, , 13:37 — REGNUM На Северном Кавказе положительные тесты на коронавирус подтверждены уже у 709 человек. Больше всего заразившихся выявлено в Дагестане и Ингушетии — 154 и 153 соответственно. Об этом сообщает 16 апреля федеральный портал Стопкоронавирус.рф.

На Ставрополье число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 143, в Чечне — 108, в Кабардино-Балкарии — 69, Северной Осетии — 52, Карачаево-Черкесии — 30.

За все время на территории округа уже излечились от болезни 42 человека. Больше всего выздоровевших в Чечне — 15 человек и Ставропольском крае — 12 человек. Зафиксировано также 17 случаев гибели людей от болезней, течение которых осложнилось в результате заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, еще 13 апреля число выявленных случаев заражения коронавирусом на Северном Кавказе составляло 350. За трое суток оно выросло вдвое.

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