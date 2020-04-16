Москва, , 13:34 — REGNUM Создание федерального информационного ресурса со сведениями обо всех гражданах — вредная идея, в России и так не доверяют властям в вопросе о безопасности личных данных, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 16 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, комитет Госдумы по информационной политике намерен обсудить законопроект о едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении страны. В первом чтении законопроект был принят в сентябре 2019 года.

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«Идея единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения обо всём населении нашей страны, — это вредная идея в принципе.

У большинства граждан России по положению на сегодня отсутствует доверие к правительству в части его способности сохранить данные о них от злоумышленников. И опасения эти будут тем больше, чем больший объём данных будет запланирован к внесению в эту базу.