Москва,
16 апреля 2020, 13:34 — REGNUM Создание
федерального информационного ресурса со
сведениями обо всех гражданах — вредная идея, в России и так не доверяют властям в вопросе о безопасности личных данных, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 16 апреля.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, комитет Госдумы по информационной
политике
намерен
обсудить законопроект о едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении страны. В первом чтении законопроект был принят в сентябре 2019 года.
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«Идея единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения обо всём населении нашей страны, — это вредная идея в принципе.
У большинства граждан России по положению на сегодня отсутствует доверие к правительству в части его способности сохранить данные о них от злоумышленников. И опасения эти будут тем больше, чем больший объём данных будет запланирован к внесению в эту базу.
Опросы общественного мнения на этот счёт, конечно, можно провести, но их результат ясен уже сейчас. Ничего кроме озлобления рядовых граждан против Госдумы, против правительства, против действующей власти в целом её осуществление не вызовет», — отметил Михаил Демурин.